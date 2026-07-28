La Cinor lance un rappel sur la protection des espaces de loisirs

Les zones d’intérêt communautaire de la Cinor sont des lieux privilégiés pour partager un pique-nique en famille ou entre amis pendant les vacances : Parc de Bois Madame, le Brûlé, le Bocage, Colorado…La Cinor rappelle les bons réflexes, ramenez tous vos déchets après votre passage, utilisez les équipements de collecte lorsqu’ils sont disponibles, laissez les lieux aussi propres, que vous les avez trouvés et enfin sensibilisez les enfants au respect de l’environnement. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)