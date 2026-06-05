La Civis lance le premier observatoire territorial du logement étudiant de La Réunion

La CIVIS annonce être la première intercommunalité d’outre-mer à engager des recherches sur l'état du logement étudiant. L'observatoire territorial du logement étudiant de La Réunion est un outil qui permettra de mieux connaître les parcours étudiants, d’identifier les besoins du territoire et de construire des réponses adaptées aux réalités du campus de Terre Sainte et de ses environs. Nous partageons, ci-dessous, la publication de la Civis à ce sujet (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)