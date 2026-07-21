La Possession : un rendez-vous ludique pour protéger l'eau

À l'heure où la préservation de l'eau constitue un enjeu majeur à La Réunion, l'association Compagnon de Je (C2J) propose une manière originale de sensibiliser petits et grands : apprendre en jouant. Soutenue par l'Office de l'eau Réunion, la Semader et la Ville de La Possession, une matinée gratuite d'animations ludiques, créatives et participatives sera organisée le mercredi 22 juillet 2026, de 9h30 à 12h30, au LCR de la résidence Les Treilles, au cœur de l'écoquartier Cœur de Ville de La Possession, invitant les enfants, les jeunes et les familles à découvrir les gestes qui permettent de préserver cette ressource essentielle. Nous publions le communiqué de l'association ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Pour découvrir l'eau autrement, les participants pourront partir à quatre expériences, grâce à un jeu de piste interactif, résoudre des énigmes, relever des défis collaboratifs et découvrir les écogestes qui permettent de préserver l'eau au quotidien. Ils auront également l'occasion de suivre le parcours d'une goutte d'eau à travers un parcours de billes pédagogique, véritable voyage au cœur des rivières, bassins, lagons et de l'océan réunionnais, afin de mieux comprendre les milieux aquatiques et les gestes qui contribuent à leur protection.

- Une matinée pour apprendre et agir -

À travers cette action, Compagnon de Je et la Semader, souhaite démontrer qu'il est possible de sensibiliser autrement : en favorisant le jeu, la coopération et l'expérimentation, chacun devient acteur de la préservation de l'eau tout en partageant un moment convivial en famille.

Comme le résume Uma, animatrice de l'événement : « Je suis convaincue que l'on retient bien mieux ce que l'on vit que ce que l'on écoute. C'est pour cela que nous avons imaginé cette matinée autour du jeu. Pendant quelques heures, les enfants, les parents et même les grands-parents pourront s'amuser ensemble tout en découvrant, presque sans s'en apercevoir, comment chacun peut agir pour préserver l'eau. »

Et parce qu'apprendre peut aussi être récompensé, un tirage au sort sera organisé tout au long de la matinée. Les participants ayant pris part aux animations pourront tenter de remporter plusieurs cadeaux, dont des bouteilles d'eau solarisée et des places de cinéma.

- Une matinée qui prend tout son sens à Cœur de ville de La Possession -

Depuis 2014, l'écoquartier Cœur de Ville, aménagé par la Semader, s'inscrit dans une démarche de labellisation ÉcoQuartier. Conçu comme une véritable ville-jardin, près d'un tiers de sa superficie est consacré aux espaces verts, qui contribuent à la gestion des eaux pluviales et à la préservation de la biodiversité locale.

Aménagé par la Semader, l'écoquartier Cœur de Ville s'étend sur 34 hectares à La Possession.

Pensé comme un écoquartier, il s'articule autour de cinq grands principes : la ville jardin, avec près d'un tiers de sa superficie consacré aux espaces verts :

- l'écoconception tropicale, qui privilégie des bâtiments bioclimatiques et une gestion naturelle des eaux pluviales

- la mixité et le vivre-ensemble, grâce à la diversité des logements, des commerces et des espaces de vie

- la mobilité douce, favorisée par des cheminements piétons et des aménagements cyclables

- des services et équipements de proximité, qui facilitent le quotidien des habitants.

Dans ce contexte, sensibiliser les habitants, et en particulier les plus jeunes, à la préservation de l'eau prend tout son sens.

- Informations pratiques -

- Mercredi 22 juillet 2026

- De 9h30 à 12h30

- LCR de la résidence Les Treilles Chemin Bœuf Mort 1, La Possession

- Événement gratuit : ouvert aux enfants, aux jeunes, aux familles

L' inscription est recommandée ici.

Tout au long de l'année, l'équipe Dynamique Sociale et d'Inclusion (DSI) de la Semader y anime des actions de sensibilisation et de vivre-ensemble avec les habitants (ateliers vélo, accueil des nouveaux résidents, sensibilisation au tri des déchets, etc). "Jouer pour sauver l'eau" s'inscrit dans cette dynamique.