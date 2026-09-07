La Possession : à vous de choisir le nom du prochain festival culturel

La ville de la Possession vous invite à proposer un nom qui célèbre l’interculturalité, la diversité et le vivre-ensemble pour son prochain festival interculturel. Vous avez jusqu'au samedi 19 septembre 2026 pour faire vos propositions. Place ensuite à la fête, le samedi 24 octobre, de 14h à 23h, place Festival. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Envoyez votre proposition par mail.

Plus d'informations au 0262 22 40 00.