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La Possession : à vous de choisir le nom du prochain festival culturel

  • Publié le 7 septembre 2026 à 19:36
Mairie de la Possession

La ville de la Possession vous invite à proposer un nom qui célèbre l’interculturalité, la diversité et le vivre-ensemble pour son prochain festival interculturel. Vous avez jusqu'au samedi 19 septembre 2026 pour faire vos propositions. Place ensuite à la fête, le samedi 24 octobre, de 14h à 23h, place Festival. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Envoyez votre proposition par mail

Plus d'informations au 0262 22 40 00. 

La Possession, Zoom

guest
2 Commentaires
Possession i reviv
Possession i reviv
7 heures

Zambrocal: un symbole l'identité kréol i représente un bon mélange.

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97419
97419
7 heures

Festival "MÉLANZÉ".

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