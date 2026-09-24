La Possession : activité physique et atelier culinaire à la Kaz Fami

Le CHU de la Réunion, en partenariat avec le CCAS de la ville de La Possession, la Maison sport santé et l’ekip diet, propose un atelier autour de l’activité physique et de l’alimentation, animé par un.e diététicien.ne-nutritionniste. Rendez-vous le lundi 28 septembre, de 9h à 13h, au centre social Kaz Fami à La Possession. Au programme : séance d’activité physique adaptée jusqu'à 10 heures, suivi de l'atelier culinaire, avec la confection d’un repas équilibré élaboré à partir de produits locaux. Nous publions le post de la ville de la Possession : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)