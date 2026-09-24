La Possession : Biblis en folie débarque à la médiathèque Héva

À La Possession, la 3ème édition des Journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques se fête lors de l'opération "Biblis en folie". Rendez-vous ce samedi 3 octobre, de 9h30 à 16h, à l'Espace Culturel Héva, situé 23 rue Évariste de Parny. Au programme : initiation au portrait, animation autour du livre, chasse aux albums et quiz, mais aussi rencontres avec les auteurs Johnny Lebon et Isia Augustine. Nous publions le post de la Possession : (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)