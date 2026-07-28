La ville de la Possession décerne un diplôme aux jeunes membres du conseil municipal

Après deux années d'engagement au service de la Ville, les jeunes membres du Conseil municipal, des enfants et des ados, ont reçu leur diplôme, récompensant leur investissement. Durant leur mandat, ils ont découvert le fonctionnement de la vie démocratique, appris à débattre et à construire des projets collectifs. Ils ont également pu faire entendre la voix de la jeunesse en proposant des idées pour améliorer le quotidien des Possessionnais. Le maire et ses élus les ont remerciés en leur souhaitant une bonne continuation. (Photo : ville de la Possession)