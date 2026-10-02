La Possession : la municipalité et EDF s'engagent ensemble pour accélérer la transition énergétique

Ce jeudi 1er octobre 2026, Erick Fontaine, maire de La Possession, et Dominique Charzat, directeur régional d’EDF Réunion ont officialisé la signature d’une convention de partenariat dans le cadre du dispositif Agir+. Cette convention permettra à la collectivité de mobiliser de nouveaux leviers financiers pour améliorer progressivement la performance énergétique de son patrimoine communal. Nous publions le communiqué de la ville de la Possession : (Photos Ville de la Possession)

La ville de La Possession franchit une nouvelle étape dans sa démarche de maîtrise de l’énergie.

À travers ce partenariat, la Ville pourra bénéficier des primes Agir+ d’EDF pour accompagner le financement de travaux et d’équipements permettant de réduire les consommations énergétiques de son patrimoine.

Plusieurs types d’interventions pourront être concernés : remplacement d’éclairages énergivores par des luminaires LED, installation de climatisations plus performantes, recours aux brasseurs d’air, mise en place de chauffe-eau solaires, amélioration de l’isolation thermique ou encore dispositifs de protection solaire, selon les opérations et aides éligibles.

En mobilisant ces financements, la collectivité entend réduire le coût de certains investissements tout en poursuivant la modernisation de ses équipements.

AGIR SUR LES BÂTIMENTS, MAÎTRISER LES DÉPENSES : UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUI SE TRADUIT PAR DES ACTIONS CONCRÈTES

Pour la municipalité, la transition énergétique doit également se traduire dans la gestion quotidienne du patrimoine communal.

Réduire les consommations, améliorer les performances des bâtiments et privilégier des équipements moins énergivores participent à une même ambition : mieux maîtriser durablement les dépenses de la collectivité, ambition de la nouvelle majorité, tout en préparant le patrimoine communal aux enjeux énergétiques de demain.

La signature de cette convention avec EDF vient ainsi renforcer les moyens dont dispose la Ville pour engager progressivement ces transformations. À travers ce partenariat, la nouvelle mandature de La Possession confirme le choix d’une transition énergétique concrète, associant responsabilité environnementale, maîtrise des dépenses publiques et amélioration durable du patrimoine communal.

"À La Possession, nous voulons passer d’une politique de l’énergie à une politique des économies d’énergie. Notre objectif est simple : moins gaspiller, moins consommer et permettre aux familles de réduire leurs factures", Erick Fontaine, maire de La Possession.