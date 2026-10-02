La Possession : la Nuit du Terroir organisée en octobre

À l’occasion de La Nuit du Terroir, participez à des animations sportives accessibles aux petits comme aux grands le vendredi 9 octobre 2026 sur la Place Festival à La Possession. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
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À l’occasion de La Nuit du Terroir, participez à des animations sportives accessibles aux petits comme aux grands le vendredi 9 octobre 2026 sur la Place Festival à La Possession. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)