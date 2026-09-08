Agriculteurs : devenez acteur du premier marché solidaire de la Possession

Dans le cadre de son Projet alimentaire territorial (PAT), la ville de la Possession lance un Appel à manifestation d’intérêt (AMI). L'objectif est de constituer un vivier de producteurs locaux pour animer le marché solidaire jusqu’en décembre 2027. Vous pouvez également participer à l’événement inaugural lors de La nuit du terroir, le vendredi 9 octobre 2026, de 17h30 à 22h00, sur la place Festival. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Votre mission :

- Échanger avec le public, promouvoir les circuits-courts et le "manger local",

- Proposer au moins 400 kg de fruits et légumes frais à un tarif solidaire plafonné à 1euro TTC/kg (ou à la pièce).

Déposez votre candidature ici avant le 17 septembre 2026 à 15h, au service courrier de la mairie, à l’attention de Madame Aurélie Dijoux ou par mail.

Pour cette prestation d'animation, la Ville versera une rémunération forfaitaire de 250 euros net (ou TTC selon statut) à chaque agriculteur retenu (dans la limite de 5 prestataires par édition), sous réserve du respect strict des engagements. Les recettes générées sur votre stand restent 100 % à votre bénéfice.

Les candidatures des exploitations de La Possession et du Bassin Ouest seront examinées en priorité. Cet AMI permet également de rejoindre un vivier de producteurs pour les autres éditions prévues jusqu'en décembre 2027.