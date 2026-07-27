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La présidente de Région, Huguette Bello, en visite à la Fête du chouchou

  • Publié le 27 juillet 2026 à 09:51
  • Actualisé le 27 juillet 2026 à 14:54
La Présidente de Région Huguette Bello s'est rendue à la Fête du chouchou

Ce samedi 25 juillet, la présidente de Région, Huguette Bello, s'est rendue à la Fête du chouchou, dans le village de Hell-Bourg, à Salazie. Elle a pu découvrir les nombreux stands qui mettent à l'honneur le chouchou, légume emblématique du cirque, à travers des créations artisanales, des produits du terroir et des savoir-faire locaux. "C'est l'occasion d'offrir de la visibilité à nos artisans, de soutenir la production locale et de renforcer nos circuits courts", a-t-elle déclaré. (Photo : Région Réunion)

Région Réunion, Fête du chouchou, Zoom

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