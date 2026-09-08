La Région Réunion prépare le territoire de demain avec la révision du Schéma d’aménagement régional

Avec la révision du Schéma d’aménagement régional (SAR), la Région Réunion prépare le territoire de demain, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des Réunionnais et préserver l'environnement. Lancée en novembre 2021, la révision du SAR s’est construite pendant plus de quatre ans à travers une large démarche de concertation avec les 24 communes, les intercommunalités, les services de l’État, les élus et les acteurs de la société civile. "Sous l’impulsion de la Présidente Huguette Bello, la Région fait de la révision du SAR un outil majeur pour anticiper les transformations à venir et bâtir une île plus résiliente, plus équilibrée et plus durable", écrit la Région Réunion dans le post que nous publions ci-dessous. (Photo : Région Réunion)