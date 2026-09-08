Le festival Dann Kèr Lé O débarque à Saint-Leu

Après Dos d’Âne, le festival culturel Dann Kèr Lé O poursuit sa route et vient à la rencontre des habitants du Plate, à Saint-Leu, ce samedi 12 septembre 2026. Dès 14h, rendez-vous place Maxime Laope et au plateau sportif du Plate pour une après-midi placée sous le signe du spectacle vivant. Au programme : théâtre, cirque, atelier chant, danse et un concert de Cédric Analyse. Plus d'informations dans le post que nous partageons ci-desssous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)