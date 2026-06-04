Le Forum de l’apprentissage favorise l’insertion des jeunes à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul organise la troisième édition de son Forum de l’apprentissage avec ses partenaires : France Travail, la Mission Intercommunale de l’Ouest et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, à la salle de conférence du front de mer. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Un tremplin. Une opportunité. Une première chance. Avec un objectif simple : aller vers l’emploi, au plus près des jeunes de 16 à 30 ans, et sans limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

Ce Forum représente une opportunité de découvrir les métiers de la collectivité, les parcours d’apprentissage et les perspectives de recrutement. Cette année, 15 postes sont proposés : 14 pour la Ville et 1 pour le Centre Communal d’Action Sociale. Des contrats qui débuteront en octobre 2026.

Proposer ce forum, c’est un levier pour renforcer la marque employeur et ainsi attirer de nouveaux talents. C’est également une solution concrète pour renforcer l’attractivité de la Fonction Publique Territoriale. Et valoriser les métiers, notamment ceux en tension.

Une démarche qui vise à recruter, anticiper les besoins en compétences, créer un vivier local et moderniser l’image de la collectivité.

En favorisant l’accès à ces parcours d’apprentissage, Saint-Paul permet aux jeunes de rencontrer les équipes, les maîtres d’apprentissage, et de se projeter dans des parcours professionnels durables.

Dans un contexte national de forte réduction des moyens alloués aux contrats Parcours Emploi Compétences et à l’apprentissage (avec une dotation de 4 millions d’euros ramenée à 2 millions en 2026 pour La Réunion, et qui passerait à 500 000 € l’année suivante), la commune maintient le cap.

Saint-Paul investit dans la formation et l’insertion de la jeunesse, en renforçant notamment l’apprentissage. Ce choix fort démontre toute sa pertinence : plus de 60 % des apprentis ont été embauchés sur le poste où ils ont exercé leurs missions entre 2023 et 2025.

En quatre ans, la collectivité a accompagné 59 apprentis :

En 2026 : 15 apprentis vont intégrer les services et le CCAS

En 2025 : 13 apprentis recrutés dont 3 ont bénéficié de la Reconnaissance de la

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).

En 2024 : 21 apprentis, dont 3 en situation de RQTH.

En 2023 : 10 apprentis, dont 8 en situation de RQTH.

L’apprentissage reste donc un levier d’inclusion. À l’échelle de la commune, ce sont près de 200 agents en situation de handicap qui travaillent aujourd’hui dans les services municipaux. Leur taux d’emploi direct atteint désormais 7 % contre 3,88 % en 2020. Un chiffre presque doublé en six ans.

La municipalité dépasse désormais l’obligation légale (fixée à 6 % des effectifs) et continue d’amplifier ses efforts pour aller plus loin que cet objectif.

Car il ne s’agit pas d’une obligation légale, c’est une obligation d’accompagnement.

Derrière cette Reconnaissance de Travailleur Handicapé se trouvent des destins personnels.

Ce sont des carrières, des femmes, des hommes et des familles.

Au-delà des chiffres, la Ville maintient son ambition. Celle de former, de recruter et de transmettre localement.

À Saint-Paul, l’apprentissage n’est pas un dispositif. C’est un choix de territoire. Et une promesse d’avenir pour faire de Saint-Paul un territoire pilote pour la jeunesse.