Le handball réunionnais s'est réuni à Saint-Pierre

Les samedi 5 et dimanche 6 septembre 2026, le Saint-Pierre Handball Club a accueilli, au stade de Casabona, les clubs venus de toute La Réunion à l’occasion des tournois de qualification des catégories moins de 13 et moins de 15 ans, féminines et masculines. Organisées par la Ligue Réunionnaise de handball, ces rencontres ont permis de déterminer les qualifications pour les différentes poules honneur, excellence et élite. "Au-delà de la compétition, ce rendez-vous a réuni les jeunes handballeurs autour des valeurs du sport collectif, dans un esprit de convivialité et de respect", écrit la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Pierre)