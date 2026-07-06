Le Port a accueilli les championnats de La Réunion d’hiver de natation

La piscine Jean-Lou Javoy, au Port a accueilli le week-end du 27 et 28 juin 2026, les championnats de La Réunion d’hiver de natation. La compétition a réuni près de 200 nageurs issus d’une vingtaine de clubs réunionnais, ainsi que le club mauricien du Camo. Les meilleurs nageurs pouvaient décrocher leur qualification pour les championnats de France Open, prévus ce mois-ci et pour les championnats de France U13 prévus en décembre prochain. Du coté de la Jeanne Ouest Natation, dans la catégorie des 13 ans, les nageurs ont décroché 12 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze. La remise des récompenses a eu lieu en présence de Guy Pernic, adjoint au maire délégué à la politique sportive. (Photos : Le Port)