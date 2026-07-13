Le Port : six candidates participeront à l'élection pour devenir la Miss de la commune [?]

L'Association des Commerçants du Port (ACP) donne rendez-vous pour la présentation des six candidates qui participeront à l'élection Miss Le Port 2026. Cette nouvelle édition, placée sous le thème "Les Étoiles du Port", célèbre le rayonnement, l'élégance, l'engagement et l'ambition de jeunes Portoises prêtes à représenter leur Ville. "Au-delà d'un concours de beauté, Miss Le Port est avant tout une aventure humaine qui met en lumière la personnalité, les valeurs et le parcours de chaque candidate", écrit la ville du Port. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous.

Bien plus qu'une élection, Miss Le Port est une aventure humaine qui accompagne de jeunes Portoises dans leur développement personnel et citoyen. Tout au long de leur préparation, les candidates participeront à différentes actions de communication, rencontres et événements organisés avec les partenaires de l'élection, contribuant à la valorisation du territoire, de ses commerces et de ses initiatives locales.

À travers ce projet, l'Association des commerçants du Port (ACP) affirme sa volonté de promouvoir la jeunesse portoise tout en renforçant le rayonnement et l'attractivité de la ville.

- Les candidates de miss Le Port 2026 -

L'édition 2026 réunira six jeunes femmes aux profils variés, animées par la même envie de représenter fièrement la ville du Port :

- Candidate n°1 : Lisa Bassonville — 16 ans

- Candidate n°2 : Cianella Noel — 16 ans

- Candidate n°3 : Marion Padre — 24 ans

- Candidate n°4 : Sandy Brohan — 19 ans

- Candidate n°5 : Thalia Lauret — 16 ans

- Candidate n°6 : Delgard Loëva — 16 ans

À travers leurs parcours, leurs ambitions et leurs engagements, ces six candidates incarnent

pleinement les valeurs de Miss Le Port 2026.

- "Les étoiles du Port" : un thème porteur de sens -

Le thème "Les Étoiles du Port" met à l'honneur des femmes qui osent croire en leurs rêves, révéler leur personnalité et faire rayonner leur commune. Chaque candidate est invitée à exprimer sa propre lumière, son histoire et ses aspirations, tout en incarnant les valeurs de partage, de respect et de solidarité.

Au cours des prochaines semaines, leurs portraits officiels seront dévoilés sur les réseaux sociaux de Miss Le Port, permettant au public de découvrir leurs parcours, leurs motivations et leur personnalité.

Organisée par l'Association des Commerçants du Port (ACP), Miss Le Port est une élection qui valorise la jeunesse portoise tout en contribuant au dynamisme économique, culturel et associatif de la commune. Plus qu'un concours, cet événement met en lumière des jeunes femmes engagées et favorise les rencontres entre habitants, commerçants, partenaires et institutions autour d'un projet fédérateur.