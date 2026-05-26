Le Port participe aux premiers jeux des villes de l'île

À Saint-Pierre, le samedi 13 juin 2026, la ville du Port participe aux premiers jeux des villes, une compétition inter-villes inédite qui regroupera de jeunes athlètes de 12 communes de l’île, lors d’une journée de compétition intense pour sacrer la meilleure ville de La Réunion. "Les jeunes athlètes portois sont fiers de faire partie des 1 500 participants des premiers jeux des villes organisés par le Cros (Comité régional olympique et sportif), souligne la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

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