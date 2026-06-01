Le Port : recrute quatre volontaires en service civique

Le Ccas à travers la maison des seniors de la ville du Port, recrute quatre volontaires, en service civique, pour accompagner des habitants des Rpa (Résidences pour personnes âgées), dans les activités socio-culturelles. Une mission de six mois à compter de fin juin 2026, qui concerne les personnes entre 16 et 25 ans, jusqu'à trente en situation de handicap. (Photo d'illustration : le Port)

Toutes les infos sont disponibles à Mission : SC2S/974: Animation auprès des résidents des Rpa - Ccas Le Port Le Port 97420