Le Port a accueilli deux ministres Seychellois

Le mardi 14 et le mercredi 15 juillet, le Port a accueilli des membres de la délégation officielle de la République des Seychelles, en marge de la visite du président seychellois, Patrick Herminie invité d’honneur lors du défilé de la fête nationale à La Réunion. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous (Photo : ville du Port)

Ce mercredi 15 juillet 2026, Marie-May Jeremie, ministre de l’environnement, du climat, de l’énergie et des ressources naturelles, s’est rendue à l’entreprise Dijoux afin de découvrir l’activité de production de panneaux photovoltaïques. La visite s'est faite en présence d’Armand Mouniata, adjoint au maire délégué à l’environnement. La veille les enjeux de sécurité et de surveillance maritimes étaient au centre des échanges. James Camille, ministre de la sécurité intérieure et des affaires civiles a visité le patrouilleur Osiris II ainsi que le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross).

Il s’agit de consolider la coopération militaire face aux défis communs tels que la lutte contre la pêche illégale et le narcotrafic. Les élus Franck Jacques-Antoine, premier adjoint au maire et Jacques Bénard, correspondant défense ont assisté aux présentations et pris part aux échanges.