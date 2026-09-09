Le Port : le public au rendez-vous pour découvrir les activités de la piscine municipale

Le samedi 5 septembre 2026, la ville du Port a organisé une journée portes ouvertes à la piscine municipale Jean-Loup Javoy. L’occasion de découvrir de nouvelles disciplines et de s’initier aux activités sportives proposées par la piscine. "Une centaine de personnes a fait le déplacement pour tester gratuitement ou s’informer sur les nombreuses activités proposées pendant toute l’année. Petits et grands ont ainsi pu profiter de jeux aquatiques, dont le "ventre-glisse", s’initier à la plongée sous-marine et au tir sur cible subaquatique ou encore se dépenser lors de séances d’aquagym et d’aquazumba", écrit la commune dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo : ville du Port)