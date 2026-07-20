Le Port : les temps forts du trail de la Rivière des Galets

Ce samedi 18 juillet 2026 a eu lieu la 9ème édition du trail de la Rivière des Galets, organisée par l’Association rando Rivière des Galets (A2RDG) avec le soutien de la ville du Port. Sur les 40 km en solo et les 1600m de dénivelé, le rodriguais Brian François Fils s'impose en 3h 28 min. Du côté des femmes, c'est Mélanie Keranflec’h qui a remporté la course en 4h 26min. Sur le 15 km, les victoires reviennent à Ronan Barlieu et Isabelle Lamy. Plusieurs autres formats étaient proposés dont des courses réservées aux duos et aux enfants. (Photo : Ville du Port)