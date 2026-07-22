Le Port : Olivier Hoarau reçoit le directeur régional de la Banque des Territoires

Le maire du Port, Olivier Hoarau a reçu le jeudi 16 juillet 2026 le nouveau directeur régional de la Banque des Territoires (BDT), Alexis Rouque. Cette visite s’inscrit dans la continuité du partenariat entre la ville du Port et la Banque des Territoires qui a contribué à concrétiser plusieurs projets structurants pour le territoire. Les échanges s'articulaient autour du partenariat Ville/Banque des Territoires ainsi que sur les perspectives de collaboration autour des projets de la Ville. (Photo : ville du Port)

Parmi les priorités on retrouve le renouvellement du programme action cœur de ville, la revitalisation du centre-ville, la question du logement ou encore les enjeux de transition écologique.

La ville du Port devient la première collectivité ultramarine distinguée lors de ce programme porté par la Banque des Territoires en faveur de la rénovation énergétique et l'adaptation climatique des bâtiments publics.