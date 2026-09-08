Le Port : succès intact pour les Foulées nocturnes

Ce samedi 5 septembre 2026, 735 coureurs ont parcouru les 10 km en nocturne de cette édition 2026. Organisée par l’OMS du Port avec le soutien de la Ville, cette épreuve proposait aux coureurs de différentes catégories, dont celle du handisport, un nouveau parcours, toujours en circuit, sillonnant les rues principales de la ville. "Après un départ donné à 19h30 devant le Complexe sportif municipal (CSM) par le premier adjoint, Franck Jacques-Antoine, un trio composé de Barlieu-Rafenomanga-Paniandy ne quittera jamais la tête de course", écrit la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Voici le palmarès de cette 22e édition :

- Chez les hommes, victoire de Ronan Barlieu en 33’23 devant Juanhson Rafenomanga et Jérôme Paniandy.

- Chez les seniors dames : Fatel Ka 39’58, s’impose devant Ema Libertiaux et Maya Schalbar.

- Handisport : victoire de Christophe Bodzen en 41’55 devant Laurencien Plougoulm.