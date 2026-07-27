Le Port poursuit sa modernisation avec la mise en place de nouveaux sanitaires publics

La ville du Port poursuit la modernisation des espaces publics et l'amélioration du confort des habitants et des visiteurs avec l’installation de trois sanitaires publics automatiques. Gratuits et accessibles à tous, les sanitaires se situent sur la place des Cheminots, l’un des sites les plus prisés par les Portois et qui accueille de grands événements tels que les concerts et le festival Jazz dann Port. L’installation de ces équipements a nécessité un investissement de 450.000 euros. (Photo ville du Port)