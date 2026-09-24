Le Port : visite du chantier d’envergure de la nouvelle école d’architecture

Un an après la pose de la première pierre, le maire Olivier Hoarau, accompagné du directeur de l’École Nationale Supérieur Architecture de La Réunion (ENSA-R), de la SPL Avenir Réunion et de la maîtrise d’œuvre, a visité l’ensemble des bâtiments du projet, avec un point particulier sur l’amphithéâtre, élément le plus spectaculaire et le plus avancé du chantier. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville du Port)

Une présentation du projet, devant la maquette, a permis de rappeler sa conception bioclimatique adaptée au climat tropical : choix des matériaux, recours à grande échelle au bois lamellé-collé, absence de climatisation et objectif d’un bâtiment autonome en énergie.

Le complexe comprend trois bâtiments : l’amphithéâtre, la « Longère » et le « Papillon ». L’amphithéâtre, dont la structure est encore visible à l’état de squelette, illustre un système de ventilation naturelle utilisant la dynamique des vents. Le parking en sous-sol est réalisé ; le rez-de-chaussée de la Longère est achevé et le R+1 en cours, tandis que le rez-de-chaussée du Papillon est en construction.

La visite a également permis de constater la bonne santé du tamarin transplanté par les agents du service Environnement de la Ville, il y a un an, témoignant de l’importance accordée à l’arbre dans ce projet.

Cet aménagement structurant affirme l’engagement de la Ville dans la transition écologique et énergétique et renforce l’offre universitaire du campus Paul Vergès. Il est cofinancé par la Région-FEDER (52,5 %), le Territoire de l’Ouest, l’État et la Ville. Livraison prévue en juillet 2027.