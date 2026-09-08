Le président de la Cinor rencontre l’Agence française de développement

Ce lundi 7 septembre 2026, le président de la Cinor, Jacques Lowinsky, a rencontré l’Agence française de développement (AFD). Cette rencontre a permis d'échanger autour des projets du territoire et des leviers nécessaires pour les concrétiser. "Financer les équipements de demain, soutenir l’investissement, accompagner l’activité économique et créer de l’emploi : derrière chaque projet, il y a des solutions à construire et des partenariats à renforcer", explique la Cinor dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo : la Cinor)