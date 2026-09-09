Le Sidélec poursuit sa tournée des communes membres à Salazie

Le jeudi 3 septembre 2026, Harry Claude Morel, président du Sidélec Réunion, a été reçu à la mairie de Salazie par Sidoleine Papaya, maire de la commune. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la tournée engagée par le président auprès des 24 communes membres du syndicat. Les échanges portaient sur les besoins, les priorités et les projets de Salazie en matière de transition énergétique et d’électrification rurale. "Cette nouvelle étape à Salazie témoigne de la volonté du Sidélec Réunion de renforcer le dialogue avec les maires et les élus locaux, afin de rester au plus près des réalités et des enjeux propres à chaque territoire", écrit le Sidélec dans le post que nous partageons ci-dessous : (Photo : Sidélec)