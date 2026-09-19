Le Tampon : remise de clés de la résidence Quartz à des familles et à des personnes âgées

Malgré un contexte économique et constructif difficile sur le territoire réunionnais, la Semader et la ville du Tampon ont inauguré ce lundi 14 septembre 2026 la résidence Quartz située en plein centre-ville de la commune du Tampon, avec 99 logements. Cette opération vient répondre aux besoins croissants en logements sur la commune tout en proposant une offre adaptée à différents parcours de vie. Nous publions le communiqué de la Semader à ce sujet, ci-dessous (Photos : Semader)

Pensée comme un lieu de vie intergénérationnel, la résidence réunit 57 logements locatifs très sociaux destinés aux seniors et 42 logements intermédiaires pour les familles. Un projet qui favorise la mixité des publics et le vivre-ensemble.

À l’occasion de cette inauguration, les premiers résidents seniors ont reçu les clés de leur logement. Pour accompagner leur installation, les équipes de la SEMADER avaient mobilisé plusieurs partenaires locaux (Sudeau, Casud, CCAS du Tampon, ADIL, SPL Energies) afin de faciliter les démarches liées à l’emménagement et d’informer les futurs habitants sur différentes thématiques du quotidien.

Réalisée en VEFA par le promoteur OMAN pour le compte de la SEMADER, cette opération représente un investissement de 16 millions d’euros. Malgré un contexte particulièrement contraint pour la production de logements à La Réunion, ce projet démontre la capacité des acteurs du territoire à se mobiliser pour répondre aux besoins des habitants.

- La Semader loge 1.000 familles à travers 9 résidences au Tampon -

Le directeur de la gestion locative a précisé que : "La SEMADER est particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui les premiers résidents de cette résidence dédiée aux seniors. Grâce au logement locatif très social, nous pouvons proposer des logements confortables, et adaptés aux ressources de leurs occupants. C'est tout le sens de notre mission de bailleur social : permettre à chacun de se loger dignement à chaque étape de sa vie."

Avec la résidence Quartz, la SEMADER renforce sa présence au Tampon où elle accompagne désormais plus de 1.000 familles à travers 9 résidences. Près de 300 logements supplémentaires sont également programmés dans les prochaines années afin de poursuivre le développement de l’offre résidentielle sur la commune.