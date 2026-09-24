Le Tampon : sécheresse à la Plaine des Cafres, la ville appelle à la sobriété

Depuis le mois de mai, la situation de l’eau reste tendue sur la commune du Tampon. Pour accompagner les agriculteurs, des tours d’eau ont été mises en place à la Plaine des Cafres. Mais l’absence de pluie se fait toujours ressentir. Deux des trois retenues de la commune sont à sec et ne permettent plus la distribution d’eau. La ville du Tampon appelle chacun à la vigilance et à la sobriété dans sa consommation d’eau. Nous publions le post du Tampon, ci-dessous : (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)