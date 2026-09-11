Le Tampon : le quartier des 400 fait peau neuve

Ce jeudi 10 septembre 2026, les équipes de l’environnement ont mené une opération de nettoyage dans le quartier des 400, dans le cadre des opérations "coup de poing" menés dans les différents quartiers du Tampon. "Débroussailleuses, souffleurs, ramassage… les agents étaient à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, entretenir les espaces et tondre les herbes. Une opération appréciée des habitants, qui retrouvent un quartier plus propre et plus agréable", écrit la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)