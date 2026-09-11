Le Tampon : le quartier des 400 fait peau neuve

Ce jeudi 10 septembre 2026, les équipes de l’environnement ont mené une opération de nettoyage dans le quartier des 400, dans le cadre des opérations "coup de poing" menés dans les différents quartiers du Tampon. "Débroussailleuses, souffleurs, ramassage… les agents étaient à pied d’œuvre pour nettoyer les rues, entretenir les espaces et tondre les herbes. Une opération appréciée des habitants, qui retrouvent un quartier plus propre et plus agréable", écrit la Ville dans le post que nous partageons ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)
A st joseph quartier des Jacques le local qui abritait l' association lacour où je me souviens que j ai passé mon adorable Mes amis est devenu une ruine un riverain qui a déjà bénéficié d une voie de passage par la mairie s est devenu enclavé et a ouvert un passage sur le terrain et occupe la moitié du dit terrain avec je crois la bénédiction des services municipaux,ça sert de faire des réunions électorales a son domicile.
Je confirme que ce local est laissé a l' abandon une verrue dans le quartier la municipalité semble s accommoder et ne s'en soucie guère c'est ça le progrès de Mr Lebreton et de son équipe.