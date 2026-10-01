Le Tampon : les Adapéiades, une matinée sportive et solidaire

L'Adapei La Réunion organise les Adapéiades, une matinée sportive et solidaire, le samedi 3 octobre 2026 au complexe sportif du 14e km au Tampon. Cette matinée sportive et solidaire est gratuite : elle accueille les salariés de l'association, les personnes accompagnées, leurs familles et leurs amis, ainsi que le grand public (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La matinée commence à 9 heures par le défilé des participants, suivi à 9h20 du discours de la Présidente de l’association, Madame Danielle Payet. Dix activités démarrent à 9h30 : zumba, parcours moteur, vortex, tir à l'arc, corn hole, home ball, course de 60 mètres, saut en longueur, tir au but et tchoukball. À 11h30, une marche solidaire réunit tous ceux qui souhaitent y participer.

Sur place, des objets confectionnés par les personnes accompagnées seront également mis en vente.

- Informations pratiques -

Découpage de la matinée

9h : défilé des participants

9h20 : discours de la Présidente

9h30 : début des activités (zumba, parcours moteur, vortex, tir à l'arc, corn hole, home ball, course de 60 mètres, saut en longueur, tir au but et tchoukball)

11h30 : marche solidaire ouverte à tous

12h15 : remise des médailles

12h45 : déjeuner sur place