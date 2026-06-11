Le Trail Urbain du Tampon confirme son succès pour sa 7ème édition

Le Trail Urbain du Tampon a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Pour cette 7ème édition, plus de 400 participants se sont donné rendez-vous pour prendre part à cet événement sportif devenu incontournable. Tout au long du parcours, les coureurs ont découvert la ville autrement, en empruntant ses rues et plusieurs bâtiments communaux intégrés au circuit. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Tampon)

Dans une ambiance conviviale et festive, participants, bénévoles et spectateurs ont partagé un moment de sport et de convivialité.

La Ville du Tampon remercie chaleureusement l’ensemble des coureurs, les bénévoles et les organisateurs pour leur engagement et leur contribution à la réussite de cette belle édition.

Tous les résultats à retrouver ici.

