Participation citoyenne inclusive : Saint-Denis, seule collectivité ultramarine lauréate de l’appel à projets national de la CNSA

Parmi les cinq territoires retenus en France par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), dans le cadre d’un appel à projets, Saint-Denis est la seule collectivité ultramarine lauréate. Une reconnaissance nationale qui vient conforter la politique d’inclusion déjà engagée sur le territoire. Jusqu’en 2028, la Ville expérimentera de nouvelles solutions pour rendre la participation citoyenne plus inclusive. Ce jeudi 24 septembre, à l’Académie des Camélias, un premier Comité de pilotage marque le lancement du projet "Citoyenneté & Inclusion", aux côtés de ses partenaires. (Photo Ville de Saint-Denis)

Participer à la vie de sa ville, c’est pouvoir entrer dans une réunion, comprendre les informations, prendre la parole, donner son avis ou encore contribuer à une décision. Sur le papier, les espaces de participation citoyenne sont ouverts à toutes et tous, mais dans la réalité, certains obstacles peuvent encore empêcher des habitant.es d’en franchir réellement les portes.

C’est tout l’enjeu du projet "Citoyenneté & Inclusion", porté par la Ville de SaintDenis et retenu dans le cadre de l’appel à projets national de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). L’idée ? Rendre les espaces de participation de la Ville plus accessibles pour permettre à davantage d’habitant.es d’être acteur.rices dans les décisions qui les concernent.

À Saint-Denis, cette ambition ne part pas de zéro. L’inclusion des personnes en situation de handicap s’inscrit déjà dans plusieurs champs de l’action municipale. À l’école, la Ville adapte ses équipements et ses pratiques aux besoins des enfants, comme à Champ Fleuri avec l’accueil depuis cette rentrée d’une ULIS dédiée aux troubles de la fonction motrice, ou encore le déploiement des Tableaux de LangagesAssistés. Dans la vie sportive, culturelle et citoyenne, elle œuvre aussi pour rendre visibles des réalités qui le sont encore trop peu. Une ambition qui s’est encore traduite avec la Journée mondiale des Sourds et qui se poursuivra prochainement avec les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) et la Mad Pride.

Cette politique inclusive s’appuie aussi sur une participation citoyenne déjà installée dans les quartiers : 44 Comités d’Action Citoyenne (CAC), Conseil des Jeunes, Conseil des Sages, Conseil des Enfants Dionysiens, consultations et concertations. Avec ce projet national, ces deux ambitions se rejoignent dans une démarche innovante : plutôt que de créer un dispositif supplémentaire, la Ville veut faire évoluer ce qui existe déjà pour permettre à chacun.e d’y trouver sa place.

Concrètement, des solutions seront expérimentées à partir des difficultés rencontrées par les habitant.es : documents plus faciles à comprendre, notamment grâce au FALC et aux supports visuels, accueil qui tient compte de leurs besoins, conditions qui facilitent la prise de parole, séminaires inclusifs, "coup de pouce citoyen" pour lever les freins matériels ou pratiques.

Et ces réponses ne seront pas pensées sans les premier.ères concerné.es, bien au contraire : cette transformation se construira directement avec les citoyen.nes et leur expérience permettra de repérer ce qui bloque, d’imaginer des alternatives et de les ajuster. En parallèle, élu.es, agents, citoyen.nes et partenaires seront sensibilisés et formés, et un chargé de mission "Citoyenneté & Inclusion", accompagnera également le projet, au plus près des habitant.es.

Saint-Denis porte une ambition simple et claire : permettre à chacune et chacun non seulement d’avoir le droit de participer, mais d’en avoir réellement la possibilité. "Parce que l’inclusion n’est pas une politique publique supplémentaire, souligne Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. C’est une manière de penser toutes nos politiques publiques. Une manière de faire l’école. Une manière de faire la santé. Une manière de faire la ville. Et surtout, une manière de faire vivre la démocratie. Permettre à chacun de prendre sa place, mais aussi apprendre collectivement à faire place. C’est cette ville-là que nous voulons continuer à construire".

- Les chiffres clés -

• 5 territoires retenus au niveau national

• 1 seule collectivité ultramarine lauréate : Saint-Denis

• 2026 : lancement de l’expérimentation

• 2028 : fin de l’expérimentation

• 390 412 € de budget global

• 200 908 € financés par la CNSA, soit 51,47 %

• 189 504 € financés par la Ville de Saint-Denis, soit 48,53