Pointe des Trois-Bassins : une journée découverte entre terre et mer

Le Territoire de l'Ouest, en collaboration avec la Ligue Réunionnaise de Surf, l'association Kosa et la ville de Trois-Bassins, organise la nouvelle édition de la journée découverte terre et mer, qui se tiendra le dimanche 11 octobre 2026 à partir de 9h00 sur le site naturel de la Pointe des Trois-Bassins. Les inscriptions sont ouvertes, en ligne. (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À travers cet événement, l'association veut poursuivre son ambition : sensibiliser le grand public à la préservation du littoral tout en animant ce site exceptionnel.

Cette année encore, la programmation a été conçue pour réunir toutes les générations autour d'activités variées :

Activités nautiques et sportives :

- Initiations gratuites au surf*, au sauvetage côtier* et au cirque.

Environnement & Sciences :

- Ateliers pédagogiques sur les tortues marines, la faune locale, les cétacés, la biodiversité et les bons gestes du quotidien.

- Ramassage de micro-déchets.

- Atelier de récupération.

Culture & Art :

- Spectacles vivants, contes créoles, live painting, exposition photos et créations artistiques interactives.

Randonnées & Découverte :

- Balades guidées et jeu de piste sur le sentier littoral.

Le traditionnel risofé offert à 12h30.

🌐 Le lien d'information et de pré-inscription pour les activités : https://www.helloasso.com/associations/ligue-reunionnaise-de-surf/evenements/journee-terre-et-mer-2026

* Initiations nautiques sous réserve des conditions météo et du déploiement Ressac