Saint-Denis : quand les arts ouvrent le dialogue sur la santé mentale

Ce mercredi, à la Cité des Arts, la Ville de Saint-Denis et ses partenaires ont présenté la programmation des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), organisées en octobre autour du thème : "Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : ville de Saint-Denis)

Informer, sensibiliser, libérer la parole, mieux faire connaître les troubles psychiques et combattre les préjugés : plusieurs rendez-vous permettront d’aborder la santé mentale autrement, par la rencontre, la création et l’expression artistique.

Parmi les temps forts :

- 3 octobre – MAD PRIDE au Barachois Le village "Art’Psy ", des animations, des rencontres et un grand défilé pour sensibiliser le public et contribuer à changer le regard porté sur les troubles psychiques.

- 14 octobre – "RÉZONANS" à la Cité des Arts Conférences, expositions, ateliers et spectacles réunis au cours d’une journée ouverte à toutes et tous pour faire dialoguer arts et santé mentale. La santé mentale constitue un enjeu de santé publique qui concerne chacune et chacun.

À Saint-Denis, la ville souhaite renforcer l’information, la prévention, l’accès aux ressources et la lutte contre la stigmatisation. Cette volonté se traduit également par la nomination de Christelle Beaumier comme élue déléguée à la Santé mentale, afin de renforcer la prise en compte de cet enjeu dans l’action municipale.