Région Réunion : remise du prix littéraire régional Alain Lorraine

Ce mardi 3 juin, la présidente de Région Huguette Bello, a remis le prix littéraire régional Alain Lorraine à des lycéens de l'île. Ils avaient été invités à écrire en français, en kréol ou dans les deux langues sur le thème "émancipation et jeunesse". 'Bien plus qu’une distinction littéraire, nous avons imaginé ce prix Alain Lorraine comme un trait d’union entre la mémoire et l’avenir, entre l’héritage d’un grand écrivain et les talents qui émergent", souligne la présidente de la Région. Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous. (Photos : Région Réunion)

Organisé par la Région Réunion, en partenariat avec le Rectorat, le Ccee et la Daaf, ce prix rend hommage à Alain Lorraine, écrivain, poète et homme de transmission. Les lycéens de toute l'île ont ainsi été invité.e.s à écrire en français, en kréol ou dans les deux langues sur le thème "émancipation et jeunesse".

Sous l'impulsion de la présidente Huguette Bello, la Région a fait du soutien à la jeunesse et à l'éducation une priorité majeure. Le prix Alain Lorraine, qui met à l'honneur la lecture, l'écriture et la créativité, s'inscrit dans la continuité de plusieurs dispositifs qui favorisent l'émancipation par l'accès à la culture : un trimestre, un livre, qui permet aux lycéens d'obtenir gratuitement un ouvrage de leur choix, mais aussi le cartable numérique Numérisak.

Félicitations aux lauréats :

1er prix : Maëlle Tinohoué, du lycée Antoine Roussin de Saint-Louis

2ème prix : Dalia Roche-Caley, du lycée Pierre Poivre de Saint-Joseph

3ème prix : Amelle Taile, du lycée Pierre poivre de Saint-Joseph

Prix Koudkèr : Frédéric Casanave, du lycée Marguerite Jauzelon de Saint-Denis

Bravo également à l’ensemble des participants, enseignants et équipes éducatives engagés dans cette belle aventure littéraire.

Huguette Bello, présidente de Région a déclaré : "Ce prix invite notre jeunesse à prendre la plume, à raconter leur monde, à exprimer leurs rêves, leurs interrogations et leurs convictions. Bien plus qu’une distinction littéraire, nous avons imaginé ce Prix Alain Lorraine comme un trait d’union entre la mémoire et l’avenir, entre l’héritage d’un grand écrivain et les talents qui émergent."