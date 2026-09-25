La Région Réunion présente son étude sur la stratégie d’attractivité du territoire

Lors d’un Comité Stratégique de l’Internationalisation des Entreprises (CoSIE) exceptionnellement élargi, la Région Réunion a présenté ce jeudi 24 septembre la feuille de route consacrée à l’attractivité pour La Réunion. Une démarche qui vise à mieux valoriser les atouts de l’île, identifier les conditions de son développement et renforcer sa capacité à attirer compétences, investissements et nouvelles opportunités économiques pour son territoire et ses entreprises. ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ce plan, porté par la Région depuis 2025, s’inscrit dans le cadre du SRDEII "La Nouvelle Économie", et notamment de sa priorité consacrée à l’insertion internationale de l’île.

Elle vise à contribuer à l’ouverture de l’économie réunionnaise vers de nouveaux horizons, à favoriser le retour des talents et à accélérer la croissance et l’emploi, au service d’un rayonnement durable et inclusif.

Les axes de ce plan mettent en évidence plusieurs atouts sur lesquels La Réunion peut s’appuyer : une position géostratégique privilégiée, une connexion numérique au monde, un écosystème d’entreprises et de recherche dynamique ainsi que des dispositifs fiscaux attractifs.

Ils identifient également plusieurs opportunités, notamment liées à la croissance de l’axe Indo Océanique, aux transitions écologique et énergétique, à la digitalisation et à l’innovation, ainsi qu’au renforcement de l’intégration régionale en faveur d’un co-développement.

- Une attractivité pensée autour de quatre déterminants -

La feuille de route identifie quatre grands déterminants pour renforcer l’attractivité de La Réunion : l’accès aux marchés, l’accès aux facteurs de production et aux aménités, la capacité d’action collective et l’intelligence économique et la maîtrise de la donnée.

L’enjeu est notamment de conforter la position de La Réunion comme hub économique régional, au croisement des flux entre l’Europe, l’Afrique et l’océan Indien, tout en développant une approche plus proactive et maitrisée en matière d’attractivité des investissements étrangers.

La Réunion dispose par ailleurs de plusieurs leviers pour accueillir et développer de nouvelles activités (sans faire concurrence à la production locale) : tissu économique local, ressources humaines qualifiées, marché financier en zone euro, écosystème d’innovation, infrastructures portuaires, aéroportuaires et numériques, ainsi qu’un cadre de vie et un environnement fiscal identifiés comme des facteurs d’attractivité.

- Attirer les investissements là où ils peuvent renforcer l’économie locale -

L’étude propose de cibler 11 filières clés – dont 9 filières prioritaires de La Nouvelle Economie - pour lesquelles des besoins en investissements internationaux ont été identifiés.

L’objectif n’est pas de rechercher l’investissement pour l’investissement, mais de combler les "briques manquantes" de l’économie locale, en attirant des partenaires extérieurs capables d’apporter, au-delà du capital, des technologies et des compétences susceptibles de contribuer à la montée en gamme des filières stratégiques.

Cette approche s’inscrit dans une volonté de favoriser une attractivité choisie éthique et raisonnée, en cohérence avec les besoins du territoire et les perspectives de développement de ses filières.

Faire de l’action collective un levier d’attractivité

Ces travaux soulignent également que l’attractivité ne repose pas uniquement sur l’image du territoire. Elle nécessite une mobilisation collective structurée, fondée sur la coordination des acteurs et la mise en cohérence des initiatives.

C’est dans cette logique que la Région a choisi de présenter les résultats dans le cadre d’un CoSIE exceptionnellement élargi, réunissant les acteurs concernés par les enjeux d’attractivité et de rayonnement de La Réunion.

Cette rencontre traduit une volonté de croiser les regards et de mobiliser les forces vives du territoire, mais également les diasporas réunionnaises, identifiées comme un potentiel à mobiliser pour rayonner, développer les connexions extérieures et investir.

Passer de l’étude à l’action

Avec la finalisation de cette étude, la Région souhaite désormais franchir une nouvelle étape : passer d’une étude de positionnement à une démarche opérationnelle de structuration des filières.

Cette nouvelle phase repose sur plusieurs orientations : diagnostiquer les forces et potentiels économiques du territoire, identifier les briques manquantes au développement des filières, investissement direct extérieur et export de l’économie, mobiliser les acteurs économiques et transformer les enseignements de l’étude en leviers d’action.

Une matrice stratégique, destinée à faire vivre dans le temps les enseignements de l’étude, a notamment été élaborée afin d’accompagner cette démarche.

Plusieurs travaux sont d’ores et déjà envisagés, notamment autour des filières, des énergies renouvelables et de l’intégration des besoins en investissement dans les réflexions de la Nouvelle Économie.

Au même titre, le travail de qualification et de clarification du parcours d’accueil de l’investisseur figurera parmi les premiers chantiers, dès le mois d’octobre avec les équipes de la Team France Invest.

Parallèlement, la mobilisation de la diaspora économique réunionnaise au service du rayonnement du territoire sera poursuivie dans la continuité d’une première action réseau en juin dernier lors du Salon Vivatech sur le Pavillon Réunion.

La démarche doit ainsi permettre de mieux articuler attractivité, développement export, investissement et développement des filières, au service d’une ambition collective pour La Réunion.

Huguette Bello, Présidente de la Région Réunion exlique : "La Région entend désormais inscrire cette démarche dans une dynamique plus large de rayonnement et de mise en relation avec les acteurs économiques extérieurs. À ce titre, les prochaines initiatives de promotion économique, parmi lesquelles le CEO Summit 2027, qui sera organisé à La Réunion avec le soutien de la Région, pourront constituer autant de points d’appui pour valoriser les opportunités du territoire et renforcer sa capacité à attirer des projets et des investissements".

"Cet événement pourra ainsi constituer un premier exercice grandeur nature de mise en œuvre et de valorisation des résultats de l’étude."