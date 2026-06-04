Saint-Denis : retour du marché de nuit au Barachois

Le marché de nuit vous donne rendez-vous ce samedi 6 juin au Barachois, à Saint-Denis. Au programme : animations musicales, ateliers créatifs gratuits, danse et de nombreuses découvertes tout au long de la soirée. "Artisanat, saveurs locales, animations et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire de cette soirée un moment à partager en famille ou entre amis", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Retrouvez voix de garage près du bassin du Barachois, ambiance kréol au kiosque Jules Arlanda avec un atelier de fabrication d'instruments, ainsi que Giovanella et ses musiciens pour un karaoké live au Jardin de la Liberté. À vous de prendre le micro et de faire le show.

Envie de bouger ? Rejoignez l'association des Volontaires Dionysiens (Lvd) sur la jetée près des canons pour une séance de danse en ligne ouverte à tous.

Côté créativité, participez aux ateliers gratuits proposés en haut de l'avenue de la Victoire : peinture sur galets avec Mandala Art et atelier coloriage et décoration autour des fleurs tropicales de La Réunion avec Décor Moderne.

Un pôle santé animé par KultiV Nout Santé vous accueillera également devant la statue Roland Garros.

Artisanat, saveurs locales, animations et bonne humeur seront au rendez-vous pour faire de cette soirée un moment à partager en famille ou entre amis.