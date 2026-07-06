Saint-Denis : cérémonie des diplômés dionysiens

Si vous avez obtenu votre Brevet, CAP, BEP, Bac (général, technologique ou professionnel) ou BTS cette année, la ville de Saint-Denis vous invite à une cérémonie en votre honneur dans les quartiers. Un moment privilégié pour échanger avec les élus, découvrir les projets dédiés à la jeunesse et célébrer ensemble cette belle étape. Au programme : remise d’une carte de félicitations par la Ville, une entrée offerte pour un événement dédié aux jeunes diplômés, un temps d’échange sur vos projets d’avenir et un moment convivial pour clôturer la cérémonie. Les inscriptions sont ouvertes du 6 au 10 juillet 2026 à 12h. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Inscrivez-vous dès maintenant via le formulaire en ligne.