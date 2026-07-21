Saint-Denis : un arboretum inauguré au cœur du Brûlé

La ville de Saint-Denis a inauguré un nouvel arboretum à la Maison Roger, au Brûlé. Réalisé avec la Srepen et ses partenaires, il s'agit d'un espace dédié aux arbres endémiques et indigènes de La Réunion, conçu pour préserver et valoriser la richesse de la biodiversité de l'île. "L'arboretum offrira un refuge à la petite faune, abeilles, oiseaux, chauves-souris… tout en contribuant à rendre la ville plus agréable et plus résiliente face aux fortes chaleurs", écrit la Ville. (Photos : Saint-Denis)