Saint-Denis organise une visite guidée pour mieux comprendre l'histoire

Le samedi 1er août 2026, la ville de Saint-Denis organise une visite guidée pour partir à la découverte des anciens camps d'esclaves, d'engagés et d'ouvriers. L'objectif est de permettre aux participants de mieux comprendre l'histoire des lieux et leur empreinte dans le paysage dionysien d'aujourd'hui. Le départ est prévu à 14h au Château Morange, et la visite durera 1h30 aller/retour compris. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Réservation gratuite par sms au 0692 39 93 85 ou par mail.