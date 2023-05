Saint-Denis poursuit le réaménagement de son territoire

La rénovation du square Labourdonnais est un projet d’aménagement du territoire qui s'inscrit dans la continuité de la transformation du barachois jusqu’au Chaudron. Il s’agit d’un projet de rénovation globale pour la réunification et le bonheur des familles dionysiennes. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune de Saint-Denis. (Photo : Saint-Denis)

Pour l’heure, cet espace, n’est pas un lieu approprié pour profiter d’une pause déjeuner, d’un moment détente ou d’un coucher de soleil. C’est pourquoi la ville a souhaité entamer des travaux d’envergure pour offrir à ces 6 000 m2 une vraie plus-value aussi bien pour le front de mer dionysien, que pour le quotidien des usagers.



A l’intérieur on retrouvera de grands espaces verts, avec plus de 800 nouveaux arbustes et près de 60 arbres qui viendront apporter fraîcheur et apaisement. Un important espace scénique, pouvant accueillir plus de 5 000 personnes, sera l’une des pièces fortes du nouveau square.

"Avoir un tel espace permettra ainsi de diminuer les coûts de fonctionnement et par conséquent les impôts des Dionysien.ne.s", souligne la maire Éricka Bareigts.



Un bassin de près de 60m2, des fontaines, des parterres de fleurs, du mobilier urbain, sont autant d’éléments qui permettront aux citoyens d’ici et d’ailleurs de profiter d’un espace de bien-être et de liberté.



Un ron moring ou encore un amphithéâtre préserveront l’aspect culturel et historique du lieu. En effet, le square Labourdonnais de demain veut s’offrir de nouvelles fonctionnalités, avec des espaces bien distincts, allant de la détente, à la culture ou encore à l’ouverture sur le monde.