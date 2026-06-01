La ville de Saint-Paul organise un forum de l'apprentissage

Le jeudi 4 juin 2026, de 8h45 à 12h, à la salle de conférence du front de mer, la ville de Saint-Paul invite les jeunes Saint-paulois au forum de l’apprentissage. Organisé en partenariat avec France travail, la mission locale et cap emploi, l'initiative est "une opportunité pour les jeunes Saint-Paulois d’accéder à des contrats d’apprentissage au sein des services municipaux et du Ccas", écrit la Ville. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

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