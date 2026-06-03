Coupe du monde scolaire : Saint-Paul a mis à l'honneur le vivre-ensemble et le fair-play

Ce mardi 2 juin 2026, le stade Paul Julius Bénard et le complexe sportif de la Palmeraie, ont vibré au rythme de la passion du football à l’occasion de la coupe du monde scolaire 2026, à Saint-Paul. Pas moins de 538 élèves de cm1 et cm2, issus de 24 classes des écoles de la commune, se sont affrontés en représentant chacun une nation du monde. C'est l'équipe Panama (Eperon) qui a triomphé face à l'équipe Ukraine (Bois-Rouge). "Un tournoi placé sous le signe du fair-play, du respect et du vivre-ensemble", souligne la Ville. (Photos : ville de Saint-Paul)