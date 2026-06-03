Saint-Paul : la prévention face au Vih est essentielle

Dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle, ce jeudi 4 juin 2026, de 9h à 16h, le Centre hospitalier ouest Réunion (Chor), en partenariat avec la ville de Saint-Paul, vous donne rendez-vous pour une journée de sensibilisation, de prévention et de dépistage au jardin de la liberté. "Venez vous informer, échanger avec des professionnels et en apprendre davantage sur la prévention du Vih et la santé sexuelle", écrit la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)