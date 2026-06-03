Saint-Paul informe la fermeture temporaire de certaines piscines

La ville de Saint-Paul informe les usagers que certaines piscines municipales seront temporairement fermées pendant le mois de juin. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
Les piscines concernées sont :
Piscine Lisette Talate (Front de mer)
- Vendredi 19 juin : nettoyage mensuel
- Réouverture à 16h30
Piscine Josselyn Flahaut (Plateau Caillou)
- Vendredi 5 juin : nettoyage mensuel
- Réouverture à 16h30
- Dimanche 7 juin après-midi : compétition natation artistique
- Samedi 13 juin après-midi : Gala de natation artistique
- Dimanche 21 juin matin : Fête de club de natation
Vidange annuelle du 28 juin au 14 juillet
Piscine de Bois de Nèfles
- Jeudi 11 juin : nettoyage
- Réouverture à 16h
Piscine de Vue Belle
- Vendredi 19 : nettoyage mensuel et réouverture à 16h30
- Samedi 20 après-midi : Fête de club de natation