Forum de l’apprentissage : des opportunités pour les jeunes saint-paulois de 16 à 30 ans

Ce jeudi 4 juin 2026, de 8h45 à 12h00, à la salle de conférence du Front de mer, la ville de Saint-Paul organise un forum de l’apprentissage gratuit, en partenariat avec France travail, la Mission locale et Cap emploi, destiné aux jeunes entre 16 et 30 ans, en recherche d'une formation en alternance. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul, ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/ www.mazpress.com)

L'objectif est de permettre à des jeunes Saint-Paulois d’accéder à un contrat d’apprentissage au sein des services municipaux et du Ccas, dans des secteurs variés offrant de véritables perspectives professionnelles.

Tout au long de la matinée, les candidats pourront rencontrer les équipes, échanger sur les métiers proposés et déposer directement leur candidature.

- Les formations proposées -

- Employé·e administratif·ve et d’accueil / Bac Pro Métiers de l’accueil

- Agent·e de maintenance des bâtiments

- Assistant·e de direction

- Assistant·e ressources humaines

- Secrétaire assistant·e / assistant·e administratif·ve

- BTS Support à l’action managériale

- BTS Communication

- BTS Communication – médiation numérique

- BTS Économie sociale et familiale

Ces contrats d’apprentissage permettent de se former tout en intégrant concrètement les services publics de proximité et les métiers du quotidien au service des habitants.

Les jeunes intéressés sont invité· à venir avec un Cv à jour.

Téléchargez ci-dessous les fiches métiers et découvrez le détail des formations proposées.