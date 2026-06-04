Fête de la musique à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul vous invite à célébrer la fête de la musique le dimanche 21 juin 2026 dès 15h00, dans toute la Ville. "Le temps d’une journée, la musique s’invite aux quatre coins de la commune. Des hauts au littoral, des quartiers au centres-ville, toute la ville vibrera au son des artistes locaux", écrit la Ville. Nous publions le communiqué de Saint-Paul, ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

À Saint-Paul, la musique rassemble. Elle fait danser les générations, crée des rencontres et transforme l’espace public en une scène ouverte à toutes les expressions. Cette année encore, la Ville a fait le choix de rapprocher l’événement des habitants en proposant plusieurs rendez-vous répartis sur le territoire. Une manière de faire vivre la fête au plus près de chacun et de mettre en lumière la richesse artistique qui anime notre commune.

Groupes, chanteurs, musiciens et passionnés se succéderont pour offrir au public un moment festif, reflet de la diversité culturelle qui fait battre le cœur de Saint-Paul.

- Programmation Fête de la Musique 2026 -

Esplanade du Lycée Louis Payen

Scène libre : 15h00 à 16h30

- YF

- Isalo974

- Seb Band

- 4 Zakor

- Systa Lyon

- Evalya

- Ti Zenfan Gado

- Sista Flo

- Kvnn

Plateau noir de Bois Rouge

Scène libre : 15h00 à 16h00

- Tonton et les Frères Ravageurs

- Seven

- Marie Lindsay Catherine

- Mathias

- Aurélie Mirel

- Jeannique Presta Musik

- Jamshy

- Maiko

- Sista Flo

Usine de Vue Belle

Scène libre : 15h00 à 16h00

- Les Dalons Cuivre

- Nawar

- Meta

- Nathan R

- Prince Kaffir

- Sol’ey des Îles

- Tropical Vibration

- Zion Alpha

- Seetone

- Kom Zot

Case le Hangar Bois-De-Nèfles

Scène libre : 15h00 à 16h00

- Blue Barrel’s Band

- Elica

- Donita

- Iclow

- Wendy

- Dial’s Seggae

- Kel’m

Esplanade de Boucan

Scène libre : 15h00 à 16h00

- Les Voix de Bourbon

- Les Popeyes

- Diversité

- Ritmo Caliente

- Sunjam

- Myle Coffee

- Lorden Faya

- Jacky & Coco

- Ban Makwalé

Parc-en-Ciel de Plateau-Caillou

Scène libre : 15h00 à 16h00

- Pat’Trio

- Roue Libre

- Padawan

- 3 Rezonans

- Flamingo Jukebox

- Wizdom

- Un événement, oui… mais proprement -

Parce que chaque geste compte, la ville de Saint-Paul s’engage pleinement pour limiter l’impact environnemental de ses événements. Dans le cadre de la convention signée avec Citeo, des actions concrètes sont mises en place pour favoriser le tri, la réduction et la valorisation des déchets.

Des dispositifs de collecte adaptés seront déployés sur les différents sites. Nous invitons chacun à utiliser les poubelles prévues à cet effet afin de préserver la qualité de nos espaces publics.

Ensemble, faisons de cette fête de la musique un moment de partage, de convivialité et de respect pour notre environnement.

Ce programme est susceptible d’évoluer. N’hésitez pas à consulter régulièrement cette page pour connaître les éventuelles mises à jour.