Saint-Paul : une nouvelle édition de l'Info’Sport consacrée à l’actualité sportive du territoire

La ville de Saint-Paul vous propose une nouvelle édition de son Info’Sport, le rendez-vous mensuel consacré à l’actualité sportive du territoire. Au sommaire de ce numéro de juin 2026 : les performances remarquables des sportifs et associations, les temps forts qui ont marqué le mois de mai, les grands événements sportifs à venir ainsi que les actions menées en faveur du sport pour tous. (Photos : ville de Saint-Paul)

Des succès du rugby féminin aux belles performances des jeunes talents saint-paulois, en passant par les grands rendez-vous internationaux accueillis sur notre territoire, ce nouveau numéro témoigne une fois encore du dynamisme et de la richesse du mouvement sportif local.

Retrouvez également l’agenda sportif du mois de juin, les informations pratiques concernant les équipements municipaux ainsi que plusieurs opportunités destinées aux associations et acteurs du sport.

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